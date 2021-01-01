أخبار عاجلة

ولي عهد البحرين يشكر خادم الحرمين على تعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون -
"توكلنا" يتوسع في خدماته ويضيف استعراض جميع تصاريح "اعتمرنا" -
"الأرصاد": سحب ممطرة ورياح نشطة على الباحة -
نتيجة ودية وهامة.. تقدير باكستاني للتطورات الإيجابية بـ"مجلس التعاون" -
بعد توقف 9 أشهر.. مجمع الملك فيصل بالطائف يستأنف عملياته بـ17 جراحة -
بتقنية مبتكرة.. عملية معقدة في رأس مريضة بالطائف دون فتح الجمجمة! -
شاهد.. كيف رحّب سمو ولي العهد بأمير قطر -
"الأرصاد": أمطار ورياح على عسير تستمر حتى 7 مساءً -
فيديو.. ولي العهد يستقبل أمير قطر ولحظة العناق ولمّ الشمل -
أبرزها فرحة طفل.. شاهد فيديوهات أفراح الخليجيين بفتح الحدود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

إسرائيل تقترب من تطعيم مليون شخص ضد كورونا

Print
إسرائيل تقترب من تطعيم مليون شخص ضد كورونا إسرائيل تقترب من تطعيم مليون شخص ضد كورونا

مصراوي Masrawy

03:11 م الجمعة 01 يناير 2021

تل ابيب - (د ب أ):

ذكرت حكومة إسرائيل، اليوم الجمعة، تطعيم نحو مليون شخص بعد أقل من أسبوعين من إطلاق حملة التطعيم ضد كوفيد-19

وقال وزير الصحة يولي إدولشتاين إن نحو 950 ألف إسرائيلي تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ما يعادل أكثر من 10% من السكان.

وقالت وزارة الصحة إن 153 ألفا و430 تلقوا أمس الخميس وحده التطعيم.

تلقى أكثر من 40% من هؤلاء الذين تجاوزوا الستين عاما في إسرائيل الجرعة الأولى من جرعتين من لقاح "فايزر/بيونتيك" الألماني الأمريكي.

وبحسب الباحثين الموجودين في أوكسفورد فإن إسرائيل تقوم بتطعيم سكانها بوتيرة ليس لها نظير في أي مكان آخر حول العالم.

وأظهر رسم بياني على موقع "أور وورلد إن داتا" الذي يقارن أعداد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم في كل بلد لكل مئة ساكن، اظهر تقدما واضحا لإسرائيل بـ9.18، حتى أمس الأول الأربعاء، رغم أن إسرائيل تتخلف وراء دول مثل الولايات المتحدة والصين وبريطانيا من حيث الإصابات.

وأضافت وزارة الصحة اليوم الجمعة 5804 إصابة جديدة إلى الإجمالي.

ووصل إجمالي الحالات المؤكدة إلى 423 ألفا و262 ووصلت الوفيات إلى 3325 حالة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية

ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

شبكة عيون الإخبارية