إسرائيل تقترب من تطعيم مليون شخص ضد كورونا

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تل ابيب - (د ب أ):

ذكرت حكومة إسرائيل، اليوم الجمعة، تطعيم نحو مليون شخص بعد أقل من أسبوعين من إطلاق حملة التطعيم ضد كوفيد-19

وقال وزير الصحة يولي إدولشتاين إن نحو 950 ألف إسرائيلي تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ما يعادل أكثر من 10% من السكان.

وقالت وزارة الصحة إن 153 ألفا و430 تلقوا أمس الخميس وحده التطعيم.

تلقى أكثر من 40% من هؤلاء الذين تجاوزوا الستين عاما في إسرائيل الجرعة الأولى من جرعتين من لقاح "فايزر/بيونتيك" الألماني الأمريكي.

وبحسب الباحثين الموجودين في أوكسفورد فإن إسرائيل تقوم بتطعيم سكانها بوتيرة ليس لها نظير في أي مكان آخر حول العالم.

وأظهر رسم بياني على موقع "أور وورلد إن داتا" الذي يقارن أعداد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم في كل بلد لكل مئة ساكن، اظهر تقدما واضحا لإسرائيل بـ9.18، حتى أمس الأول الأربعاء، رغم أن إسرائيل تتخلف وراء دول مثل الولايات المتحدة والصين وبريطانيا من حيث الإصابات.

وأضافت وزارة الصحة اليوم الجمعة 5804 إصابة جديدة إلى الإجمالي.

ووصل إجمالي الحالات المؤكدة إلى 423 ألفا و262 ووصلت الوفيات إلى 3325 حالة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.