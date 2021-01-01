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تنفيذ 12 صوبة زراعية في قرية العوينة بالوادي الجديد

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تنفيذ 12 صوبة زراعية في قرية العوينة بالوادي الجديد تنفيذ 12 صوبة زراعية في قرية العوينة بالوادي الجديد

مصراوي Masrawy

03:02 م الجمعة 01 يناير 2021

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن الدكتور نبيل حنفي، رئيس مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن تنفيذ 12 صوبة زراعية للشباب بقرية العوينة التابعة للمركز

وأوضح نبيل، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه جرى تنفيذ 12 صوبة زراعية تابعة للوحدة المحلية لقرى العونية، لزراعتها بالخضر وبيعها بأسعار مخفضة، وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب، وتوفير الخضار بأسعار مخفضة، وبالفعل وفرت هذه الصوب 25 فرصة عمل للشباب يعملون بالفعل بهذه الصوب.

وأشار نبيل، إلى أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد شدد على ضرورة الاهتمام بمشروعات الصوب الزراعية لما لها من أثر تنموي بالإضافة إلى أنها كبيرة لتوفير فرص عمل للشباب وتنمية مبادرة القرية المنتجة.

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