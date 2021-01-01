أول تعليق لمحافظ الإسكندرية على "احتفالات كوبري ستانلي" - صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

تصوير- حازم جودة:

قال محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المرحلة الحالية من جائحة كورونا خطرة جدا ولابد أن يعي أهالي الإسكندرية أن الموجة الثانية من الفيروس أخطر من الأولى.

يأتي ذلك في أول تعليق له على احتشاد مئات المواطنين على كوبري ستانلي، للاحتفال برأس السنة الميلادية، دون التزام بالإجراءات الاحترازية أو ارتداء الكمامات أو التباعد الاجتماعي.

كان محافظ الإسكندرية، أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، وذلك بعد ثبوت إيجابية نتيجة المسحة الطبية له التي أجريت له، ويخضع للعزل المنزلي منذ 18 ديسمبر الماضي.

وأضاف الشريف، أن عدد كبير من الأماكن في الإسكندرية تشهد زحاما، رغم إغلاق آلاف المطاعم والكافيتريات ومراكز الدروس الخصوصية، مطالبا الجميع بالالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس.

وأكد المحافظ في تصريح له، اليوم الجمعة، أنه أعطى تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء لاستمرار حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية يوميا، لمنع انتشار فيروس كورونا، قائلا:"حافظوا على أنفسكم وصحتكم".

كان المئات من أهالي الإسكندرية احتفلوا، منتصف ليل أمس، بقدوم العام الميلادي الجديد 2021 على كوبري ستانلي شرق المحافظة، وذلك رغم قرار مجلس الوزراء بإلغاء الاحتفالات ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

واحتشد مئات المواطنين على كوبري ستانلي للاحتفال برأس السنة الميلادية، دون التزام بالإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامات والحفاظ على مسافة مناسبة للتباعد الاجتماعي.

وتزينت سماء المحافظة بإطلاق الألعاب النارية الجديد، فيما تجمع عدد من العائلات والأفراد لالتقاط الصور التذكارية.