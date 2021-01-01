أخبار عاجلة

ولي عهد البحرين يشكر خادم الحرمين على تعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون -
"توكلنا" يتوسع في خدماته ويضيف استعراض جميع تصاريح "اعتمرنا" -
"الأرصاد": سحب ممطرة ورياح نشطة على الباحة -
نتيجة ودية وهامة.. تقدير باكستاني للتطورات الإيجابية بـ"مجلس التعاون" -
بعد توقف 9 أشهر.. مجمع الملك فيصل بالطائف يستأنف عملياته بـ17 جراحة -
بتقنية مبتكرة.. عملية معقدة في رأس مريضة بالطائف دون فتح الجمجمة! -
شاهد.. كيف رحّب سمو ولي العهد بأمير قطر -
"الأرصاد": أمطار ورياح على عسير تستمر حتى 7 مساءً -
فيديو.. ولي العهد يستقبل أمير قطر ولحظة العناق ولمّ الشمل -
أبرزها فرحة طفل.. شاهد فيديوهات أفراح الخليجيين بفتح الحدود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

أول تعليق لمحافظ الإسكندرية على "احتفالات كوبري ستانلي" - صور

Print
أول تعليق لمحافظ الإسكندرية على "احتفالات كوبري ستانلي" - صور أول تعليق لمحافظ الإسكندرية على "احتفالات كوبري ستانلي" - صور

مصراوي Masrawy

03:01 م الجمعة 01 يناير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

تصوير- حازم جودة:

قال محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المرحلة الحالية من جائحة كورونا خطرة جدا ولابد أن يعي أهالي الإسكندرية أن الموجة الثانية من الفيروس أخطر من الأولى.

يأتي ذلك في أول تعليق له على احتشاد مئات المواطنين على كوبري ستانلي، للاحتفال برأس السنة الميلادية، دون التزام بالإجراءات الاحترازية أو ارتداء الكمامات أو التباعد الاجتماعي.

كان محافظ الإسكندرية، أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، وذلك بعد ثبوت إيجابية نتيجة المسحة الطبية له التي أجريت له، ويخضع للعزل المنزلي منذ 18 ديسمبر الماضي.

وأضاف الشريف، أن عدد كبير من الأماكن في الإسكندرية تشهد زحاما، رغم إغلاق آلاف المطاعم والكافيتريات ومراكز الدروس الخصوصية، مطالبا الجميع بالالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس.

وأكد المحافظ في تصريح له، اليوم الجمعة، أنه أعطى تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء لاستمرار حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية يوميا، لمنع انتشار ، قائلا:"حافظوا على أنفسكم وصحتكم".

كان المئات من أهالي الإسكندرية احتفلوا، منتصف ليل أمس، بقدوم العام الميلادي الجديد 2021 على كوبري ستانلي شرق المحافظة، وذلك رغم قرار مجلس الوزراء بإلغاء الاحتفالات ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

واحتشد مئات المواطنين على كوبري ستانلي للاحتفال برأس السنة الميلادية، دون التزام بالإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامات والحفاظ على مسافة مناسبة للتباعد الاجتماعي.

وتزينت سماء المحافظة بإطلاق الألعاب النارية الجديد، فيما تجمع عدد من العائلات والأفراد لالتقاط الصور التذكارية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.. وفاة أمين عام نقابة المحامين

متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.. وفاة أمين عام نقابة المحامين

ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية

ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية

محافظتان جديدتان.. وزيرة الصحة تعلن أكثر المحافظات إصابة بفيروس كورونا

محافظتان جديدتان.. وزيرة الصحة تعلن أكثر المحافظات إصابة بفيروس كورونا

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

شبكة عيون الإخبارية