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رحلة الدم.. اصطحب شقيقته لمنطقة خالية من السكان وقتلها لشكه في سلوكها

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رحلة الدم.. اصطحب شقيقته لمنطقة خالية من السكان وقتلها لشكه في سلوكها رحلة الدم.. اصطحب شقيقته لمنطقة خالية من السكان وقتلها لشكه في سلوكها

مصراوي Masrawy

03:04 م الجمعة 01 يناير 2021

كتب - محمد شعبان:

قبل يومين من انتهاء عام 2020، قرر شخص التخلص من شقيقته مودعا إياها بطريقة دموية.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة ترتدي ملابسها وبها آثار طعنات.

انتقلت قوة إلى محل البلاغ، وتبين أن الجثة لسيدة مطلقة تقيم منطقة الخارطة الجديدة بدائرة قسم الجيزة وبها طعنات متفرقة بالجسم.

فريق بحث رفيع المستوى ترأسه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام عكف على فحص علاقات المجني عليها.

خلافات الضحية مع شقيقها وشجارهما المتكرر كانا مفتاح حل القضية. توصلت التحريات إلى أن المشكو في حقه اصطحب الضحية إلى منطقة خالية من السكان وسدد لها طعنات بسلاح أبيض تاركا جثتها في الخلاء.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية من ضبط المتهم الذي أقر بجريمته معللا السبب إلى شكه في سلوكها لاسيما بعد طلاقها من زوجها، وتناقل الأهالي بعض الراويات التي تخص شرفها.

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