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تبدأ الأسبوع المقبل.. خطوات إضافة المواليد الجديد على بطاقات من المنزل

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تبدأ الأسبوع المقبل.. خطوات إضافة المواليد الجديد على بطاقات التموين من المنزل تبدأ الأسبوع المقبل.. خطوات إضافة المواليد الجديد على بطاقات من المنزل

مصراوي Masrawy

02:26 م الجمعة 01 يناير 2021

كتب - محمد سامي:
تبدأ وزارة والتجارة الداخلية، الأسبوع المقبل، فتح باب إضافة المواليد لبطاقة التموين، لبعض الفئات الأكثر احتياجا مثل الأرامل والمطلقات والعمالة غير المنتظمة، و الخاضعين لبرنامج تكافل وكرامة، عبر موقع بوابة الرقمية، أو موقع دعم مصر، بحسب تصريح سابق لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وينشر مصراوي خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين من المنزل، وهي كالتالي:
- يبدأ الأمر من خلال الدخول على بوابة مصر الرقمية.
- يتم الضغط على ضم أفراد أسرتي وذلك لإضافة مولود جديد.
- يتم اختيار ابدأ الخدمة.
- تظهر الصفحة الخاصة بتقديم الطلبات، والتي تتطلب إدخال رقم البطاقة التموينية واختيار المحافظة.
-بعدها تظهر بيانات مقدم الطلب، ومثل عدد الأفراد، المحافظة، والمديرية، والإدارة التموينية، يتطلب الأمر الضغط على المربع الخاص موافق على الشروط والأحكام.
- قم باختيار الأشخاص المراد ضمهم، بشرط أن يكونوا من الأقارب من الدرجة الأولي، وتسجيل الرقم القومي.
- يمكن معرفة نتيجة الطلب من خلال الضغط على تتبع الطلب، لمعرفة موقفه.

ويمكن معرفة تفاصيل عن ضم الأفراد المسجلين علي بطاقات تموينية أخرى إلى بطاقة تموين الفرد، عبر الفيديو التالي:

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مصراوي Masrawy

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