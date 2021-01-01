فحص 1227 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية في بني سويف

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بني سويف-حمدي سليمان:

نظمت مديرية صحة بني سويف قافلة طبية بقرية التضامن بمركز سمسطا، اليوم الجمعة، بهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وجرى خلال القافلة، التي شارك فيها الدكتورة هايدى محمد عبدالوهاب منسق القوافل الطبية العـلاجيـة، والدكتور محمد خلف عبدالحميد مسئول الإمداد الطبي، توقيع الكشف الطبي على 1227 مواطنا ، وإجراء 127 تحليل الدم، و 23 تحليل طفيليات، وإجراء 21 أشعة، 47 موجات فوق صوتية، وتحويل 14 مريض للمستشفيات لاستكمال العلاج.

كما تضمنت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيفية وصحية لـ 92 مواطنا عن الأمراض المعدية شملت موضوعات ( الالتهاب الكبدي الفيروسي – فيروس كورونا المستجد- أنفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية والبلهارسيا ) - الأمراض غير المعدية (الضغط و السكر و السمنة) - أورام الصدر - تنظيم الأسرة - النظافة الشخصية ونظافة المنزل - التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن - ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.