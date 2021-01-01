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أعمارهم بين 6 أشهر و6 سنوات.. تفاصيل إصابة 12 طفلًا بكورونا في القليوبية

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أعمارهم بين 6 أشهر و6 سنوات.. تفاصيل إصابة 12 طفلًا بكورونا في القليوبية أعمارهم بين 6 أشهر و6 سنوات.. تفاصيل إصابة 12 طفلًا بكورونا في القليوبية

مصراوي Masrawy

02:48 م الجمعة 01 يناير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

رفعت إدارة مستشفى الأطفال التخصصي ببنها، بمحافظة القليوبية، حالة الطوارئ والاستنفار القصوي لاستقبال أي حالات لأطفال مصابين بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد استقبال 12 طفلًا مصابين بالفيروس، أمس الخميس، جرى حجز طفلين منهم فقط.

وأكد مصدر طبي، داخل المستشفى، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه جرى استقبال، 12 طفلًا، أثبتت الأشعة المقطعية والتحاليل إصابتهم بفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين، وجرى تخصيص الطابق الثاني بالمستشفى عزل صحي للأطفال دون الـ 15 عامًا.

وأضاف المصدر، أنه جرى حجز طفلين فقط حتى الآن بالمستشفى، فيما جرى صرف بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة لـ 10 آخرين مع عزلهم منزليًا، وتسجيل بياناتهم للتواصل والمتابعة مع ذويهم من قبل فريق المتابعة بالمستشفى مدار اليوم، مشيرًا إلى أن أعمار الحالات التي جرى حجزها حتى الآن أصغرهم عمره 6 شهور و6 سنوات.

يشار إلى أنه جرى تخصيص الدور الأول إداري بالمستشفى، لعزل الأطفال المصابين بفيروس كورونا، على أن يكون به مكانًا مخصصًا للفرز وآخر للعزل، وباقي الطوابق للحالات العادية في حالة تزايد أعداد الإصابات، على أن تزيد السعة حسب الحاجة.

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مصراوي Masrawy

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