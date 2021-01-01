محافظ جنوب سيناء: 1200 طلب تصالح على مخالفات البناء في رأس سدر

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

جنوب سيناء- رضا السيد:

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن إجمالي عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء بمدينة رأس سدر، بلغ 1184 طلبًا حتى الآن، وبلغ إجمالي ما جرى تحصيله من رسومات 4 مليون و326 ألف و963 جنيه.

وأوضح المحافظ في تصريح له اليوم الجمعة، أنه سيجري استخدام هذه المبالغ التي جرى تحصيلها في إقامة مشروعات خدمية لمواطني المدينة.

وأشاد محافظ جنوب سيناء، بقرار مجلس الوزراء بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر مقبلة، مؤكدًا أن هذا القرار سيعطي فرصة للمواطنين الذين لم يتمكنوا بالتقدم بطلبات تصالح خلال الفترة الماضية للاستجابة، ويعزز دور الحكومة في سعيها للتخفيف عن المواطنين.

ومن جانبه قال علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، إن عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء بالمدينة خلال الفترة الأولى للتصالح بلغ 41 طلب تصالح، وبلغت قيمة تحصيل رسوم فحص المعاينة لهم 29 ألف جنيه، و سدد نسبة ال 25% منهم 38 حالة فقط بقيمة 24 ألف و 920 جنيه.

وأضاف رئيس المدينة في تصريح له اليوم، أن إجمالي عدد الطلبات التي تقدمت خلال الفترة الثانية بلغ وحتى اليوم بلغ 1107 طلب، والرسوم التي جرى تحصيلها كفحص معاينة 360 ألف و 875 جنيه، وبلغت قيمة سداد رسوم نسبة ال 25% 3 مليون و 687 ألف و 882 جنيه.

وأوضح رئيس المدينة أن إجمالي عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء في المرحلتين بلغ 1148 طلب، وبلغ إجمالي قيمة التحصيل لرسوم المعاينة 389 ألف و 875 جنيه، وجملة تحصيل نسبة ال 25% بلغ 4 مليون و326 ألف و 963 جنيه.