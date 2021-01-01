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وكيل أوقاف الوادي الجديد: غلق مسجد في واحة الداخلة بسبب "كورونا"

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وكيل أوقاف الوادي الجديد: غلق مسجد في واحة الداخلة بسبب "كورونا" وكيل أوقاف الوادي الجديد: غلق مسجد في واحة الداخلة بسبب "كورونا"

مصراوي Masrawy

02:28 م الجمعة 01 يناير 2021

الوادي الجديد-محمد الباريسي:

أعلن الدكتور محمود شاهين، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، أنه أصدر توجيهات صارمة بغلق المساجد غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة المستجد وذلك على مستوى جميع مراكز المحافظة الخمسة.

وقال شاهين، في بيان صحفي، إنه قرر إغلاق مسجد بإحدى قرى الداخلة لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمدة يومين لحين الالتزام ومراجعة الإجراءات الخاصة بالوقاية كما قرر إيقاف خطيبين بالمكافأة لعدم التزامهما بالوقت المحدد الخطبة والتي لا تزيد عن 10 دقائق.

وأضاف شاهين، أنه من المقرر أن يجري افتتاح مسجد الحصري بالفرافرة، وذلك بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة ياسمين الحصري رئيس مجلس إدارة جمعية الشيخ الحصري للخدمات الدينية والمجتمعية والذي تم بناءه على مساحة 560 مترا، وتجهيزه بالكامل بـ 9 ملايين جنيه.

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