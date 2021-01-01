"الصحة العالمية" توفّر مولدات كهربائية لمستشفيات "إب" اليمنية

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بالشراكة مع "إغاثي الملك سلمان".. لخدمة حوالي مليوني مستفيد

تمكنت منظمة الصحة العالمية ومن خلال الدعم السخي الذي تتلقاه من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال والإنسانية من توفير ثلاثة مولدات كهربائية عالية الأداء في مستشفيات جبلة، وناصر، وبريم في محافظة إب اليمنية، لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية المستدامة لأكثر من مليون و800 ألف مستفيد على مدار السنة.

وتهدف المنظمة بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة إلى تعزيز الوضع الصحي في مختلف المديريات والمناطق اليمنية مع تقديم أفضل الخِدْمات الطبية المتنوعة للأشقاء في اليمن تزامنًا مع الأوضاع الإنسانية التي يمرون بها.

يأتي ذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لمنظمة الصحة العالمية لتعزيز الجانب الصحي في اليمن ومختلف البلدان الأخرى.

يذكر أن المركز وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين بادر منذ تأسيسه حتى الشهر الماضي بتنفيذ 240 مشروعًا صحيًا في جميع المحافظات اليمنية، استشعارًا من القيادة بأهمية الجانب الصحي وتأثيره في رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.

من جهة أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 100 طن و 450 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للنازحين في مناطق الشعب، إنما، والصالح، والوالي، والشروق، بمديرية البريقة التابعة لمحافظة عدن، استفاد منها 5,610 أفراد .

جاء ذلك ضمن مشروع المركز لتوزيع 15,000 سلة غذائية في محافظات عدن،و لحج، والضالع، وجزيرة ميون.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 2,500 كرتون من التمور للأسر النازحة والمتضررة في محافظة مأرب، استفاد منها 2,500 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.منظمة الصحة العالمية