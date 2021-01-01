القوى العاملة: تعيين 2190 شاباً واستخراج شهادات مزاولة الحرفة بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد مسعد :

أعلنت مديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية، تعيين 2190 شاباً، من بينهم 31 من ذوي القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 5508 شابا باحثاً عن العمل.

وقال علي حامد الزقم وكيل المديرية، في تقريره الصادر صباح الجمعة، حول ما تم انجازه خلال نوفمبر الماضي، أن المديرية استخرجت 1248 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال على المهن المختلفة.

وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 1167 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 163 محضر لمنشآت مخالفة للقانون، وتم إنذار 153 منشأة ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 496 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19)، وأسفر عن تحرير 292 محضراً، وتم إعطاء مهلة قانونية لـ 331 منشأة لإزالة المخالفات.

وأوضح وكيل المديرية أنه تم عقد 18 ندوة توعية في مجال السلامة والصحة المهنية، كما تم عقد 4 ندوات في مجال تنظيم الأسرة، والمفاوضة، والإدمان، والحوار المجتمعي، والمرأة، والطفل.