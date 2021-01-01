أخبار عاجلة

رفض مشاهد البوس والأحضان يثير الجدل حول أحمد زاهر -
حجاوي : الوضع الوبائي في الأردن يشهد تحسنا ملحوظا -
أسهل وأسرع طريقة لعمل كفتة الآيس كريم - مطبخ هالة -
بعد توقف 9 أشهر.. مجمع الملك فيصل بالطائف يستأنف عملياته بـ17 جراحة -
بتقنية مبتكرة.. عملية معقدة في رأس مريضة بالطائف دون فتح الجمجمة! -
شاهد.. كيف رحّب سمو ولي العهد بأمير قطر -
"الأرصاد": أمطار ورياح على عسير تستمر حتى 7 مساءً -
فيديو.. ولي العهد يستقبل أمير قطر ولحظة العناق ولمّ الشمل -
المعارضة التركية: الحكومة تزيد من ديون المواطن بدلا من رفاهيته -
المرور: استمرار غلق الطريق الشرقي القديم "بني سويف-أسيوط" بسبب الشبورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الألعاب النارية تقطع رأس فرنسي في احتفالات رأس السنة

Print
الألعاب النارية تقطع رأس فرنسي في احتفالات رأس السنة الألعاب النارية تقطع رأس فرنسي في احتفالات رأس السنة

مصراوي Masrawy

02:16 م الجمعة 01 يناير 2021

باريس - (د ب أ):
تسببت لعبة نارية قطع رأس رجل فرنسي في شرق فرنسا خلال احتفالات العام الجديد، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية (ايه اف بي) اليوم الجمعة نقلا عن مسؤولين في منطقة باس-رين بالبلاد.
وأصيب رجل آخر في الحادث الذي وقع في بوفزهايم الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا جنوب ستراسبورج وبالقرب من الحدود الألمانية.
ومازالت التفاصيل عن الحادث مبهمة. وبحسب صحيفة "دي ان ايه" المحلية، فإن اللعبة النارية لم تنفجر في البداية عندما اشتعلت ولكنها انفجرت عندما اقترب الرجلان منها.
وكان قد تم حظر بيع الألعاب النارية والاستخدام الخاص لها في المنطقة منذ بداية ديسمبر في محاولة لخفض عدد حالات الطوارئ الطبية في فترة تتعرض فيها الخدمات الطبية للضغط بالفعل جراء جائحة .
ومن المقرر أن يستمر الحظر حتى الاثنين المقبل.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.. وفاة أمين عام نقابة المحامين

متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.. وفاة أمين عام نقابة المحامين

ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية

ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية

محافظتان جديدتان.. وزيرة الصحة تعلن أكثر المحافظات إصابة بفيروس كورونا

محافظتان جديدتان.. وزيرة الصحة تعلن أكثر المحافظات إصابة بفيروس كورونا

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

شبكة عيون الإخبارية