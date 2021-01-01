إيران: أكثر من مليون إصابة بكورونا والوفيات تتجاوز 55 ألف

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مصراوي Masrawy

طهران - (د ب ا):

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سیما سادات لاري بأن عدد الإصابات بفیروس کورونا في البلاد بلغ حتى ظهر اليوم الجمعة ملیون و 233 ألف و429 شخصا، وأن عدد الوفيات بلغ 55 ألفا و337 بعد وفاة 114 شخصا آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الجمعة أنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجیل 6 آلاف و 286 حالة جديدة للإصابة بفيروس کورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الی ملیون و233 ألف و429 شخصا من بينهم 5013 شخصا في وضع حرج، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 995 الفا و507 شخصا حتى اليوم الجمعة .