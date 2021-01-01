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ترد على شائعة اعتزام شركات الاتصالات رفع خدماتها

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الحكومة ترد على شائعة اعتزام شركات الاتصالات رفع أسعار خدماتها ترد على شائعة اعتزام شركات الاتصالات رفع خدماتها

مصراوي Masrawy

01:43 م الجمعة 01 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن اعتزام شركات الاتصالات رفع خدماتها، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له، الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع أسعار خدمات الاتصالات، مُوضحةً أن الأسعار كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادات، مُشيرةً إلى أن أي تعديل في أسعار خدمات الاتصالات لا يأتي بشكل منفرد لكل شركة، بل يستلزم إخطار وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره الجهة الحكومية التابعة للوزارة، والمنوط به اتخاذ أي تحريك في الأسعار.

وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تست

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