وفاة طفل وإصابة والديه في انقلاب سيارة على طريق "دمياط - بورسعيد"

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

توفي طفل وأصيب والداه في حادث انقلاب سيارة على الطريق الساحلي "دمياط - بورسعيد"، بالقرب من مدخل قرية شطا، ظهر اليوم الجمعة.

وأخطرت قوات الأمن التي انتقلت إلى موقع الحادث، للتعرف على ملابساته وأسبابه، وتبين وفاة الطفل "آدم"، وإصابة والده ماهر حلمي، ووالدته آية عامر، بجروح وكدمات متفرقة.

وكشفت التحريات الأولية عن أن سبب الحادث تمثل في انقلاب السيارة التي كانت تسير بسرعة وتستقلها الأسرة التي تقطن في محافظة بورسعيد.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وجثمان الطفل إلى المشرحة في انتظار استصدار تصريح الدفن، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة ومباشرة التحقيقات.