جامعة الأمير محمد بن فهد تسجل 8 براءات اختراع في "المكتب الأمريكي"

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شملت المجالات الهندسية والتقنية.. من 47 طلباً على مدى عامين

سجّلت جامعة الأمير محمد بن فهد ثماني براءات اختراع في المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع، شملت المجالات الهندسية والتقنية، وذلك من أصل 47 طلباً تقدمت بها الجامعة للمكتب خلال السنتين الماضيتين.

وتأتي هذه الإنجازات في إطار التحول الاستراتيجي للجامعة نحو التركيز بشكل أكبر على نشر البحث العلمي وتطويره وكذلك الاعتمادات الأكاديمية العالمية والمحلية لبرامج الجامعة المختلفة.

وتسعى الجامعة، من خلال مراكز البحث لديها، إلى الحصول على عدد أكبر من براءات الاختراع؛ سعياً للوصول إلى قائمة أفضل مائة جامعة في العالم، والتي تُصدرها الأكاديمية الوطنية للمخترعين بأمريكا National Academy of Inventors حيث وضعت الجامعة خططها التنفيذية لتحقيق ذلك.

وبمجرد حصول الجامعة على براءات الاختراع؛ بدأت بوضع الخطط التنفيذية لوضع هذه البراءات موقع التنفيذ وتحويلها إلى مشاريع تدعم الاقتصاد الوطني إذ تم عقد عدة اجتماعات مع أصحاب هذه البراءات؛ تمهيداً للتواصل مع الجهات التي قد تستفيد من نتائج هذه البراءات.

وقال رئيس الجامعة د. عيسى بن حسن الأنصاري: الجامعة تمضي نحو تحقيق المزيد من الإنجازات العلمية العالمية والتي سترتقي بالجامعة إلى مصاف الجامعات المرموقة خاصة في ظل الدعم الذي يتلقاه التعليم العالي الأهلي من حكومتنا الرشيدة، ممثلة بوزارة التعليم، التي لا تدخر جهداً في دعم مثل هذه الإنجازات.

من جانبه، قال نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية د. فيصل بن يوسف العنزي: الجامعة تسير وفق خطة استراتيجية تقودها في أن تصبح جامعة متميّزة على المستوى المحلي والعالمي وتشكّل إضافة للتعليم العالي على مستوى العالم.جامعة الأمير محمد بن فهد المكتب الأمريكي