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تنظيم حراس الدين يتبنى هجوما على قاعدة روسية في ريف الرقة السورية

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تنظيم حراس الدين يتبنى هجوما على قاعدة روسية في ريف الرقة السورية تنظيم حراس الدين يتبنى هجوما على قاعدة روسية في ريف الرقة السورية

مصراوي Masrawy

01:32 م الجمعة 01 يناير 2021

دمشق - (د ب أ):
تبنى تنظيم حراس الدين استهداف قاعدة روسية بسيارة مفخخة في ريف الرقة الشمالي في سورية ليلة الخميس الجمعة وهي أول عملية ضد القوات الروسية في المنطقة .
وقال تنظيم حراس الدين في بيان له بث على مواقع التواصل الاجتماعي أنه " استهدف القاعدة الروسية في بلدة تل السمن 30 كم شمال مدينة الرقة بسيارة مفخخة، أسقطت قتلى وجرحى من القوات الروسية ".
وذكر التنظيم في بيانه وحمل عنوان "غزوة العسرة" " بتوفيق من الله عز وجل ورغم ما تمر به الساحة من مآس تمكنت سرية من سرايا إخوانكم في تنظيم حراس الدين من الإغارة على وكر للقوات الروسية المحتلة في تل السمن التابع لمحافظة الرقة ".
وقال سكان في منطقة تل السمن أن دوي انفجار كبير سمع في مناطق ريف الرقة الشمالي وشهدت المنطقة استنفاراً كبيراً في المنطقة.
يأتي الهجوم بعد يوم من هجوم استهدف حافلتين للقوات السورية في دير الزور اسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وأعلن تنظيم داعش المسؤولية عنه.

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