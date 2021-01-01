ضبط 7 أطنان سكر مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد عامر:

ضبطت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، 7 أطنان سكر مدعم، مخصص للبطاقات التموينية، بحوزة سائق قبل بيعها في السوق السوداء.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين تفيد حيازة قائد سيارة، كميات كبيرة من السكر المدعم، لبيعها في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

أعدت حملة أمنية كمين للمتهم، وألقت القبض عليه وبحوزته 7 أطنان سكر مدعم، مخصص للبطاقات التموينية، وغير مصرح بتداوله بالأسواق، جمعه دون وجه حق للاتجار به في السوق السوداء.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.