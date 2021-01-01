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وزير الأوقاف: علينا مواجهة الشدائد والصعاب بالأمل والعمل

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وزير الأوقاف: علينا مواجهة الشدائد والصعاب بالأمل والعمل وزير الأوقاف: علينا مواجهة الشدائد والصعاب بالأمل والعمل

مصراوي Masrawy

01:18 م الجمعة 01 يناير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، إنه علينا أن نواجه الشدائد والصعاب بالأمل والعمل.

وأضاف الوزير، خلال إلقاءه خطبة الجمعة من مسجد الشاطئ بمحافظة بورسعيد، والتي تنقل على الهواء مباشرة ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، تحت عنوان "الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات، والأخذ بأسباب العلم والعمل الجاد، طريق العبور نحو المستقبل"، أن المؤمن هو من يرى في كل عقدة حل ولكل أزمة مخرج، والأمل الذي لا يقوم على العمل فهو أمل أعوج لا قيمة له.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة قد عقد لقاء في بداية زيارته ببورسعيد مع عدد من قيادات الدعوة بالمحافظة، وذلك بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا في ديوان عام المحافظة.

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