ضبط 4900 عبوة خمور وسجائر مجهولة المصدر في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد عامر:

ضبطت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، 4900 عبوة خمور وسجائر مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص لتجارة الخمور والسجائر.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين تفيد حيازة المدير المسئول عن مخزن لتجارة الخمور والسجائر، دون ترخيص، بضائع مجهولة المصدر، تمهيدا لطرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وباستهداف المخزن المشار إليه، عثر على 2978 عبوة مشروبات كحولية "خمور" و1900 عبوة سجائر، دون مستندات، مجهولة المصدر.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.