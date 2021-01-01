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وزير الأوقاف: تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا "التزام ديني"

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وزير الأوقاف: تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا "التزام ديني" وزير الأوقاف: تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا "التزام ديني"

مصراوي Masrawy

11:14 ص الجمعة 01 يناير 2021

بورسعيد- طارق الرفاعي:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، إن الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية هو التزام ديني؛ لأن الدين الإسلامي ألزمنا بعدم أذى النفس والغير.

وشدد "جمعة"، خلال لقاء مع عدد من قيادات الدعوة بمحافظة بورسعيد، وذلك بقاعة السفيرة فايزة أبوالنجا في ديوان عام المحافظة، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان، على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المساجد، ودور الأئمة في توعية المواطنين لمواجهة جائحة كورونا.

ومن المنتظر أن يلقي وزير الأوقاف خطبة الجمعة من مسجد الشاطئ في شارع طرح البحر، والتي ستنقل على الهواء مباشرة ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، ويأتي موضوع الخطبة تحت عنوان "الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات، والأخذ بأسباب العلم والعمل الجاد، طريق العبور نحو المستقبل".

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