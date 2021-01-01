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الداخلية: ضبط 8968 سائقًا لعدم ارتدائهم "الكمامة".. و 271 محضرًا للمحال المخالفة

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الداخلية: ضبط 8968 سائقًا لعدم ارتدائهم "الكمامة".. و 271 محضرًا للمحال المخالفة الداخلية: ضبط 8968 سائقًا لعدم ارتدائهم "الكمامة".. و 271 محضرًا للمحال المخالفة

مصراوي Masrawy

01:44 م الجمعة 01 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

ضبطت وزارة الداخلية 8968 سائق نقل جماعي واتخذت الإجراءات القانونية تجاههم لعدم ارتدائهم الكمامة الواقية، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي ومن بينها ارتداء "الكمامة".

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن جهودها أيضًا خلال 24 ساعة على مستوى الجمهورية أسفرت عن تحرير 271 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بمواعيد الغلق.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

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