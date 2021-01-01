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السلطات التونسية تحتجز مركبي صيد مصريين والخارجية المصرية تعلق

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ووفقا لبيان الخارجية المصرية، تم احتجاز مركبى صيد مصريين بعد دخولهما للمياه الإقليمية التونسية بغرض الصيد بطريقة غير مشروعة، الأمر الذى دعا السلطات التونسية إلى توقيفهم والتوجه بهم إلى القاعدة البحرية بمدينة صفاقس.

© Sputnik . Valeriy Shustov

وأكد البيان أن وزارة الخارجية، تتابع بالتنسيق مع السفارة في تونس، التطورات المتعلقة بأوضاع الصيادين المحتجزين للتأكد من سلامتهم ومتابعة سير التحقيقات، والتنسيق مع السلطات التونسية لاتخاذ إجراءات إعادتهم إلي أرض الوطن.

كما ناشدت الخارجية الصيادين المصريين الامتناع عن دخول المياه الإقليمية للدول الأخرى احتراماً لسيادتها، وحفاظاً على أرواحهم، وتفادياً لوقوعهم تحت طائلة قوانين هذه الدول التى دائماً ما تقوم بمراعاة الرعايا المصريين، وتأخذ العلاقات الطيبة القائمة التى تربطهم بمصر فى الاعتبار.

وذكرت الخارجية المصرية أن هذا الحادث يأتي عقب احتجاز 17 صيادا مصريا فى تونس بعد ضبط مركب الصيد الذي كانوا على متنه بحالة صيد غير مشروع في وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

SputnikNews

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السلطات التونسية تحتجز مركبي صيد مصريين والخارجية المصرية تعلق

السلطات التونسية تحتجز مركبي صيد مصريين والخارجية المصرية تعلق

شبكة عيون الإخبارية