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يمدد الحظر على الهجرة الوافدة حتى نهاية مارس المقبل

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ترامب يمدد الحظر على الهجرة الوافدة حتى نهاية مارس المقبل يمدد الحظر على الهجرة الوافدة حتى نهاية مارس المقبل

مصراوي Masrawy

12:41 م الجمعة 01 يناير 2021

واشنطن - أ ش أ
مدد البيت الأبيض الحظر المفروض على المهاجرين الوافدين إلى الولايات المتحدة بتأشيرات العمل والبطاقات الخضراء حتى نهاية مارس المقبل، ووضع قرارًا آخر بشأن سياسة الهجرة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن القادمة للتعامل معه.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية - على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة - أن الرئيس الأمريكي دونالد أصدر قرارات حظر في أبريل ويونيو الماضيين يراها ضرورية لحماية العمال الأمريكيين من المنافسة الأجنبية في ظل تأثر بسبب الإغلاق المفروض إثر جائحة .
وأوضحت الصحيفة أن الحظر الذي كان من المقرر أن ينتهي الخميس، ينطبق على المهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة على تأشيرة (إتش-1 بي) والعديد من تأشيرات العمل الأخرى إلى جانب الأشخاص القادمين على البطاقات الخضراء للعمل أو لم شمل الأسرة.
وأشارت إلى اعتراض العديد من الشركات بشدة على قرار الحظر المفروض على تأشيرات العمل التي تعتمد عليها تلك الشركات لجلب الموظفين إلى مختلف الصناعات من تكنولوجيا واستشارات وغيرها.
وفي أكتوبر الماضي، حققت غرفة التجارة الأمريكية، التي تمثل قطاعًا عريضًا من هذه الصناعات، انتصارا بصدور أمر قضائي جزئي بشأن حظر التأشيرة في المحكمة، مما سمح للشركات الأعضاء فيها باستئناف جلب الموظفين الأجانب، بيد أنه من غير المعروف كيف سيؤثر تمديد الحظر على أمر المحكمة.
ووفقا لوول ستريت جورنال، رفض الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن الإجابة على أسئلة حول كيفية تعامله مع الحظر.
ومن ناحية أخرى، قال بايدن إنه سيرفع بعض قيود حظر الهجرة، بما في ذلك الحظر الذي يغطي المهاجرين الوافدين من عدة أغلبية مسلمة ودول أخرى.

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