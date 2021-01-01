ضبط 88 ألف يورو داخل عبوات "بسكويت" مع راكب عائد من إيطاليا

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، الجمعة، محاولة تهريب 88 ألف يورو، أخفاها راكب مصري داخل علب البسكويت"، فور وصوله من إيطاليا عن طريق تركيا، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالأموال ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة التركية، رحلة رقم 692 والقادمة من اسطنبول، اشتبه محمد يوسف مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى الجنسية، قادم من روما ترانزيت تركيا، حاول الخروج مسرعا بحقائبه من صالة الوصول، وبالعرض على رضا ابو العزم نائب مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة ضمت هيثم محمد مأمور الجمرك وإبراهيم حسن مدير الحركة، وبتفتيش الراكب عثر معه على 88 ألف يورو مخبأة فى عبوات "البسكويت" داخل حقائبه.

وقرر مصطفى السيد مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط، وذلك بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، وإخطار الجهات المختصة .