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حملة اليوم الواحد.. تحرير 5 آلاف مخالفة مرورية بالمحافظات

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حملة اليوم الواحد.. تحرير 5 آلاف مخالفة مرورية بالمحافظات حملة اليوم الواحد.. تحرير 5 آلاف مخالفة مرورية بالمحافظات

مصراوي Masrawy

12:30 م الجمعة 01 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية عن ضبط 5270 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1780 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 279 مخالفة السير بدون تراخيص، 47 مخالفة شروط التراخيص، 13 مخالفة موقف عشوائي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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