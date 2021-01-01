بـ "ملابس مدنية".. سقوط عصابة الشرطة المزيفة للنصب على المواطنين بالإسماعيلية

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية 4 عناصر من تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة.

تبلغ لمركز شرطة أبوصوير بمديرية أمن الإسماعيلية من (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ومُقيم بدائرة المركز) أنه أثناء تواجده بمنزله فوجئ بحضور 5 أشخاص مجهولين "يرتدون الملابس المدنية" ادعوا أنهم رجال شرطة وقاموا بتفتيش منزله وعقب انصرافهم اكتشف سرقة (مبلغ مالي - سيارة ملكه- 4 هواتف محمولة).

توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة الإسماعيلية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 4 متهمين منهم حال استقلالهم سيارة ملاكي وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقات بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة بالاشتراك مع المتهم الهارب وقرروا القيام بتاريخ الواقعة بالتوجه إلى منزل المجني عليه "مستقلين السيارة المضبوطة بحوزتهم “وارتكبوا الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم بإرشادهم ضبط (السيارة المستولى عليها – مبلغ مالي)، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.