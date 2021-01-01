أخبار عاجلة

أسهل وأسرع طريقة لعمل كفتة الآيس كريم - مطبخ هالة -
بعد توقف 9 أشهر.. مجمع الملك فيصل بالطائف يستأنف عملياته بـ17 جراحة -
بتقنية مبتكرة.. عملية معقدة في رأس مريضة بالطائف دون فتح الجمجمة! -
شاهد.. كيف رحّب سمو ولي العهد بأمير قطر -
"الأرصاد": أمطار ورياح على عسير تستمر حتى 7 مساءً -
فيديو.. ولي العهد يستقبل أمير قطر ولحظة العناق ولمّ الشمل -
المعارضة التركية: الحكومة تزيد من ديون المواطن بدلا من رفاهيته -
المرور: استمرار غلق الطريق الشرقي القديم "بني سويف-أسيوط" بسبب الشبورة -
لليوم الثاني.. أجهزة الأمن تُحرر 21 ألف مخالفة غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة -
بالفيديو.. انفجار ضخم على الحدود اللبنانية السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

بـ "ملابس مدنية".. سقوط عصابة الشرطة المزيفة للنصب على المواطنين بالإسماعيلية

Print
بـ "ملابس مدنية".. سقوط عصابة الشرطة المزيفة للنصب على المواطنين بالإسماعيلية بـ "ملابس مدنية".. سقوط عصابة الشرطة المزيفة للنصب على المواطنين بالإسماعيلية

مصراوي Masrawy

12:11 م الجمعة 01 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية 4 عناصر من تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة.

تبلغ لمركز شرطة أبوصوير بمديرية أمن الإسماعيلية من (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ومُقيم بدائرة المركز) أنه أثناء تواجده بمنزله فوجئ بحضور 5 أشخاص مجهولين "يرتدون الملابس المدنية" ادعوا أنهم رجال شرطة وقاموا بتفتيش منزله وعقب انصرافهم اكتشف سرقة (مبلغ مالي - سيارة ملكه- 4 هواتف محمولة).

توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة الإسماعيلية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 4 متهمين منهم حال استقلالهم سيارة ملاكي وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقات بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة بالاشتراك مع المتهم الهارب وقرروا القيام بتاريخ الواقعة بالتوجه إلى منزل المجني عليه "مستقلين السيارة المضبوطة بحوزتهم “وارتكبوا الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم بإرشادهم ضبط (السيارة المستولى عليها – مبلغ مالي)، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية

ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

شبكة عيون الإخبارية