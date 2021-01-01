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على مدار يوم.. رحلة أمن المنافذ لمواجهة جرائم التهريب الجمركي

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على مدار يوم.. رحلة أمن المنافذ لمواجهة جرائم التهريب الجمركي على مدار يوم.. رحلة أمن المنافذ لمواجهة جرائم التهريب الجمركي

مصراوي Masrawy

12:10 م الجمعة 01 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملات في مواجهة جرائم التهريب، ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط 7 قضايا تهريب أبرزها بضائع أجنبية – مستحضرات تجميل، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة تم ضبط عدد 2 قضية، وفي مجال الأمن العام تم ضبط عدد 33 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح ، انتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات مسطح مائي.

وأثمرت الجهود في مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط عدد 1065 مخالفة مرورية، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد 227 حكم قضائي متنوع، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 9 قضايا.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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