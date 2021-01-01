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أسهل وأسرع طريقة لعمل كفتة الآيس كريم - مطبخ هالة
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الثلاثاء 05 يناير 2021 12:23 مساءً
بعد توقف 9 أشهر.. مجمع الملك فيصل بالطائف يستأنف عملياته بـ17 جراحة
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الثلاثاء 05 يناير 2021 12:19 مساءً
بتقنية مبتكرة.. عملية معقدة في رأس مريضة بالطائف دون فتح الجمجمة!
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الثلاثاء 05 يناير 2021 12:19 مساءً
شاهد.. كيف رحّب سمو ولي العهد بأمير قطر
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الثلاثاء 05 يناير 2021 12:19 مساءً
"الأرصاد": أمطار ورياح على عسير تستمر حتى 7 مساءً
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الثلاثاء 05 يناير 2021 12:19 مساءً
فيديو.. ولي العهد يستقبل أمير قطر ولحظة العناق ولمّ الشمل
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الثلاثاء 05 يناير 2021 12:19 مساءً
المعارضة التركية: الحكومة تزيد من ديون المواطن بدلا من رفاهيته
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الثلاثاء 05 يناير 2021 12:17 مساءً
المرور: استمرار غلق الطريق الشرقي القديم "بني سويف-أسيوط" بسبب الشبورة
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الثلاثاء 05 يناير 2021 12:17 مساءً
لليوم الثاني.. أجهزة الأمن تُحرر 21 ألف مخالفة غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة
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الثلاثاء 05 يناير 2021 12:17 مساءً
بالفيديو.. انفجار ضخم على الحدود اللبنانية السورية
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الثلاثاء 05 يناير 2021 12:09 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
RT تودع عاما وتستقبل 2021 مع شبكة مراسليها حول العالم
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 01 يناير 2021 12:35 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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