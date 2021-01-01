مطار القاهرة: سفر ووصول 21 ألف راكب على 243 رحلة.. اليوم

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد عبيد:

يشهد مطار القاهرة الدولى اليوم الجمعة، وصول 119 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 12 ألف راكب، ويغادر المطار 124 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو افريقية، تقل على متنها 9 آلاف راكب.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول تستقبل خلال الـ 24 ساعة 243 رحلة دولية من والى عدة وجهات بالخارج، تحمل على متنها حوالي 21 ألف راكب، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة، وذلك لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.