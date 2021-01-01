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اليوم.. وزير الأوقاف يلتقي قيادات الدعوة في بورسعيد

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اليوم.. وزير الأوقاف يلتقي قيادات الدعوة في بورسعيد اليوم.. وزير الأوقاف يلتقي قيادات الدعوة في بورسعيد

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09:37 ص الجمعة 01 يناير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

يلتقي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الجمعة، عددًا من قيادات الدعوة في محافظة بورسعيد، وذلك بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا في ديوان عام المحافظة، في حضور المحافظ اللواء عادل الغضبان.

يلقي وزير الأوقاف خطبة الجمعة من مسجد الشاطئ في شارع طرح البحر، والتي ستنقل على الهواء مباشرة ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

ويأتي موضوع خطبة الجمعة، تحت عنوان "الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات، والأخذ بأسباب العلم والعمل الجاد، طريق العبور نحو المستقبل".

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