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لجميع المراحل.. ننشر وسائل "التعليم عن بُعد" عقب تعليق الدراسة

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لجميع المراحل.. ننشر وسائل "التعليم عن بُعد" عقب تعليق الدراسة لجميع المراحل.. ننشر وسائل "التعليم عن بُعد" عقب تعليق الدراسة

مصراوي Masrawy

09:00 ص الجمعة 01 يناير 2021

كتب - أسامة علي:

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استكمال تدريس المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد اعتبارًا من السبت ٢ يناير ٢٠٢١، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول.

يستطيع الطلاب في مختلف المراحل المذاكرة من الوسائل التعليمية المتعددة التي تتيحها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومنها:

للطلاب من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي:

لن تعقد امتحانات لهذه الصفوف، كما هو متبع بنظام التعليم الجديد 2.0، واتاحة دليل المعلم على الموقع الرسمى للوزارة حتى يسترشد به السادة أولياء الأمور الراغبين في مساعدة أبنائهم، لاستكمال الدراسة.

للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي:

القناة التعليمية مدرستنا ١، كوسائل تعليمية أساسية بالإضافة إلي وسائل التعلم المتاحة مثل:

منصة ذاكر اضغط هنا من بنك المعرفة المصري

منصة البث المباشر اضغط هنا

منصة ادمودو اضغط هنا

لطلاب الصف الثالث الإعدادي:

القناة التعليمية مدرستنا ١، كوسائل تعليمية أساسية بالإضافة إلي وسائل التعلم المتاحة مثل: منصة ذاكر اضغط هنا من بنك المعرفة المصري

ومنصة البث المباشر ..اضغط هنا

ومنصة ادمودو ..اضغط هنا

منصة حصص : اضغط هنا

لطلاب المرحلة الثانوية:

منصة نظام إدارة التعلم ..اضغط هنا من بنك المعرفة المصري كوسيلة تعليمية أساسية، بالإضافة إلى القناة التعليمية مدرستنا ٢.

ومنصة البث المباشر ..اضغط هنا

ومنصة ادمودو ..اضغط هنا

منصة حصص مصر: اضغط هنا​

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