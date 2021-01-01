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الهند تسجل 20036 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و256 وفاة

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الهند تسجل 20036 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و256 وفاة الهند تسجل 20036 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و256 وفاة

مصراوي Masrawy

08:14 ص الجمعة 01 يناير 2021

نيودلهي - أ ش أ:

سجلت الهند 20 ألفًا و36 إصابة جديدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و286 ألفًا و710 أشخاص.

وذكرت وزارة الصحة الهندية - وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" اليوم الجمعة- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 256 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 148 ألفا و994 شخصًا.

ووفقًا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليًا 254 ألفًا و254 حالة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 9 ملايين و883 ألفًا و461 شخصًا بعدما تماثل 23 ألفًا و181 شخصًا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.​

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