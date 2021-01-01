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الكويت: عودة المدارس في حال تطعيم 65% من السكان

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الكويت: عودة المدارس في حال تطعيم 65% من السكان الكويت: عودة المدارس في حال تطعيم 65% من السكان

مصراوي Masrawy

08:13 ص الجمعة 01 يناير 2021

الكويت - أ ش أ:

كشفت مصادر حكومية كويتية، أن الدراسة ستعود في حال تم تطعيم 65% من السكان، أو في حال تحسن الوضع الوبائي في الكويت بشكل آمن.

وقالت المصادر - في تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة- إن المعلمين ليسوا مجبورين على أخذ اللقاح، على الرغم من أن توصيات السلطات الصحية الكويتية شملتهم ضمن الفئات الموصى بتطعيمها، مبيّنة أن هناك إجراءات صحية لحماية الطلبة سيتبعها المعلمون حفاظاً على سلامة الجميع.

وأوضحت أن الكويتية ستتخذ جميع الإجراءات والاشتراطات الصحية لحماية الطلبة في حال عودة الدراسة، وسيتم وضع آلية محكمة بالتعاون بين جهات حكومية عديدة.

وكان وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتي الدكتور علي المضف، قد أعلن أمس الخميس، أنه لن يكون هناك أية امتحانات ورقية أو "أون لاين" للطلبة والطالبات، للفصل التعليمي الأول من العام الدراسي 2020 - 2021؛ وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة المستجد (كوفيد 19).

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