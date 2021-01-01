لتحسين قدرات التربة وتقليل أعمال الصيانة.. ما هي المادة المستخدمة في تبطين الترع؟

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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد مسعد:

تكمن أهمية مادة "الجيوسيل" التقنية الجديدة المستخدمة في عملية تبطين وتأهيل الترع، واحدة من أهم الخطوات التي تنفذها وزارة الموارد المائية والري، في عملية إنهاء أعمال تأهيل وتبطين الترع ضمن توجيهات رئاسية بتطوير الشكل الحضاري بالقري والاستفادة من اتقليل الهدر المائي.

ويستعرض "مصراوي"أبرز المعلومات حول المادة الجديدة:

- مادة الجيوسيل: تتكون من بولي إيثيلين عالي الكثافة، وهو قريب جدًا من شكل الخلية؛ ويستخدم لتحسين قوة وقدرة تحمل طبقات التربة، حيث يتم ملء الخلايا بالرمل ويفيد شكل الخلايا بمنع أي انزلاقات جانبية.

- تمتاز بأنها يتم تركيبها بشكل سريع وسهل، كما أنها تتحمل بقوة وشدة عالية.

‎- تمتع "الجيوسيل" بشبكات من خلايا ثلاثية الأبعاد مكونة من شرائط مصنوعة من مواد بوليمرية عالية الجودة.

- تعمل عن طريق لحام هذه الشرائط مع بعضها باستخدام تقنيات الموجات فوق الصوتية لتشكيل هذه الشبكات وخلاياها على شكل خلايا النحل بعد ملء هذه الخلايا بالخرسانة العادية والانتهاء من مراحل الجفاف يحدث تلاصق شديد مع جدار الخلايا الخشنه لتتحول هذه الشبكات إلى سطح قوي حيث تعمل بنظرية الأحجام المتداخلة ثلاثية الأبعاد.

- يضاف "للجيوسيل" شبكات خلايا مملؤة بالخرسانه العادية الأحمال العالية،حيث توزع الأحمال تلقائيا على العديد من الاتجاهات على الجدران المحيطة للخلية بكامل ارتفاعها ما يزيد من قوة التحمل حتى يصل أقل ما يمكن عنه السطح السفلي للخلايا.

- الجيوسيل متميز بنظام خاص من اللحامات بموجات فوق صوتية لتحقيق قوة شد عالية لحمايتها من التمزق حتى في وجود أحمال كبيرة، ويوجد فتحات تصميمية لجدار الخلية بحيث يتم تشكيل سطح متماسك بخلايا متصلة مملوءة من الخرسانة العادية فهو مصنوع من مادة بوليمرية ذات جودة عالية ومقواة بواسطة بعض الإضافات الخاصة والتي توفر أمان حتى في أعلى درجات الطبيعة الصعبة، كما أن سطح جدران الخلايا خشن حتى يساعد على الالتصاق الجيد.

فوائد عديدة:

- الحصول على العديد من التصميات لحماية الترع وجميع أنواع القنوات المائية.

- يوفر الاستقرار والوقاية لأرضيات وجوانب الترع من التآكل الناتج عن تدفقات المياه حتى العالية منها.

- يحافظ على استمرارية جودة أسطح الترع إن كانت المياه مستمرة أو متقطعة ويتحمل جميع ضغوط المياه المختلفة في الترع الواسعة أو الضيقة ويتحكم في فقدان الخرسانة الأسمنتية العادية داخل الخلايا وحماية الأسطح من الهبوط والانهيارات والتشققات.

- لا تحتاج إلي فواصل تمد ويقاوم حركة التربة أسفل سطح الترعة عن طريق القوام المرن المكون من ثلاثة خلايا مع بعضها.

- تتميز "الجيوسيل" بسرعة التركيب حتى المنحدرات، وقوة الخرسانة الإسمنتية داخل الخلايا، وقلة العمالة المطلوبة حتى بدون عمالة مدربة.

- يوفر التكاليف مقارنة بالأنظمة التقليدية ولا يحتاج أعمال صيانة دورية صعبة، ويحافظ على ثبات القطاع.​