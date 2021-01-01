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برودة شديدة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة والسبت

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برودة شديدة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة والسبت برودة شديدة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة والسبت

مصراوي Masrawy

05:00 ص الجمعة 01 يناير 2021

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال (الجمعة - السبت).

الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الجمعة، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للدفء على شمال الصعيد، مع رياح معتدلة.

ومن المتوقع أن يسود ليلاً طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، بارد على السواحل الشمالية.

وتشهد البلاد شبورة مائية كثيفة صباحا تصل إلى حد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة (20%تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

السبت

توقعت الهيئة أيضًا أن يكون طقس السبت معتدلاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئًا على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، على أن يكون باردًا إلى شديد البرودة ليلاً.

وتسجل درجات الحرارة، على القاهرة والوجه البحري 20-12، والسواحل الشمالية 19 -13، جنوب سيناء 24 -15، شمال الصعيد 21 -10، جنوب الصعيد 24 -11.​

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