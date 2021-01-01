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الأوقاف: افتتاح 10 مساجد بالفيوم وأسوان اليوم

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الأوقاف: افتتاح 10 مساجد بالفيوم وأسوان اليوم الأوقاف: افتتاح 10 مساجد بالفيوم وأسوان اليوم

مصراوي Masrawy

04:40 ص الجمعة 01 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 10 مساجد، اليوم الجمعة، فى محافظتى الفيوم وأسوان، في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (666) مسجدًا حتى الآن.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن المساجد المقرر افتتاحها غدًا هي:

أولاً في مديرية أوقاف الفيوم:

1. أبو بكر الصديق - الكعابي القديمة - سنورس

2. الرحمن - سنوفر- مركز جنوب

3. مكاوي - قطون - أطسا

4. الحاجة زين - أبو حجاب - سنورس

5. الفتح - قحافة - بندر الفيوم

6. المدينة المنورة - المدينة الصناعية - طامية

7. النور - أدوار رفائيل - طامية

8. الفاروق - طامية

9. عرفات - ترسا - سنورس

ثانيًا: في مديرية أوقاف أسوان

الإمام البخاري - أسوان - مركز إدفو - الكرنك.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة، الأول من يناير 2020 هو "الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات والأخذ بأسباب العلم والعمل الجاد طريق العبور نحو المستقبل".

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