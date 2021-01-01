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محسوبين علينا وبيشوهونا.. "البحوث الفلكية" يرد على المنجمين بشأن عام 2021

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محسوبين علينا وبيشوهونا.. "البحوث الفلكية" يرد على المنجمين بشأن عام 2021 محسوبين علينا وبيشوهونا.. "البحوث الفلكية" يرد على المنجمين بشأن عام 2021

مصراوي Masrawy

04:31 ص الجمعة 01 يناير 2021

كتب - يوسف عفيفي:

انتقد رئيس لجنة الإعلام بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية وعضو اللجنة القومية للفلك والفضاء وعضو الاتحاد الدولي الفلكي، الدكتور أشرف تادرس، توقعات خبراء التنجيم حول العام الجديد 2021.

وقال تادرس، في تصريحات لمصراوي: "التنجيم ليس علمًا بل هو حرفة يحاول بها المنجم استقراء الغيب والمجهول".

وشدد تادرس، في سياق تصريحاته، على أن الفلك من أدق وأروع العلوم الأساسية، كونه مبني على الفيزياء والرياضيات، أما التنجيم فليس علمًا، مضيفًا أن "المنجم مثل قارئ الكف والفنجان والودع والكوتشينة وخلافه، كلها من أمور العرافة!".

وتابع: "لو كان التنجيم علمًا لكان من باب أولى درسناه نحن الفلكيين في مناهجنا! وأقولها حاسمة جازمة أن عالم الفلك (فلان) وعالمة الأبراج (فلانة) هم ليسوا فلكيين وليسوا حاصلين على أي درجات علمية في الفلك، ونحن لا نعرفهم وليس لنا علاقة بهم على الإطلاق، فهم محسوبين علينا ويشوهون علم الفلك الذي ندرسه".

وأكد تادرس أن الفلكيين الحقيقيين هم خريجي قسم الفلك بكليات العلوم بالجامعات الرسمية، أما التنجيم فليس علمًا ولا يُدرس في الجامعات الرسمية للدول ولا يعترف به المجلس الأعلى للجامعات.

وناشد عضو الاتحاد الدولي الفلكي، المجلس الأعلى للإعلام، منع هؤلاء المنجمين من الظهور في الإعلام وألا يمنحوا فرصة لتشويه ما يبنيه علماء الفلك.

وتابع تادرس: "نحن جميعًا نؤمن بأن الله وحده عالم بالغيب وأن المستقبل بيده وحده، وأن أمور العرافة واستقراء المجهول هي أمور ظنية مكروهة في الدين ومرفوضة من المجتمع".

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