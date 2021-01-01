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تعرف على إمكانات "الجلالة".. أحدث فرقاطة عالمية تنضم للقوات البحرية المصرية

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تعرف على إمكانات "الجلالة".. أحدث فرقاطة عالمية تنضم للقوات البحرية المصرية تعرف على إمكانات "الجلالة".. أحدث فرقاطة عالمية تنضم للقوات البحرية المصرية

مصراوي Masrawy

04:23 ص الجمعة 01 يناير 2021

كتب - محمد سامي:

وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية، الخميس، الفرقاطة الأولى من طراز (فریم بيرجامینی) التى تم بناؤها بشركة (فينكانتييرى) الإيطالية، لتنضم لأسطول القوات البحرية المصرية والتي تشهد خلال الآونة الأخيرة طفرة تكنولوجية هائلة في منظومات التسليح والكفاءة القتالية وفقاً لأحدث النظم العالمية.

وينشر مصراوي أبرز ما تتميز به الفرقاطة الجديدة من إمكانات، وتشمل:

- تمتلك رادار مسح جوي وتحكم وتوجيه نيراني ثقيل بعيد المدى طراز "كرونوس جراند نافال".

- يتميز رادار الفرقاطة بكونه ذو مصفوفة إزاحة الطور النشط ومداه البالغ 300 كم وقدرته على تتبع 300 هدف في آن واحد.

- رادار الفرقاطة لديه القدرة على توجيه صواريخ الدفاع الجوي بعيدة المدى.

- يستطيع رادار الفرقاطة القيام بالتتبع المتعددة لصالح 16 صاروخ Aster ضد الهجوم الصاروخي الكثيف.

- تمتلك الفرقاطة منظومة فائقة على الدفاع الجوي متمثلة في 16 خلية إطلاق عمودي.

- تحتوي على قدرة معززة في القتال ضد سفن السطح تتمثل في المدفع الرئيسي الأمامي عيار 127 مم بمعدل 32 قذيفة / دقيقة.

- يصل المدي النيراني للمدفع الرئيسي إلى أكثر من 30 كم ويمكن زيادة المدى باستخدام قذائف أحدث من ذلك.

- تمتلك الفرقاطه تسليح مهام سطح-سطح الرئيسي في 8 صواريخ سطح-سطح طراز "أوتومات" الجوالة المضادة للسفن وقدرة لضرب الأهداف البرية القريبة من الساحل، ويصل مداها إلى 200 كم، وتمتلك نظام الملاحة بالقصور الذاتي والقمر الصناعي والرادار النشط.

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