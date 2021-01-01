مع حلول 2021.. انتهاء مهلة "الكفاءة المالية".. النتائج 7 يناير (الجاري)

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لتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المالية في الأندية الرياضية

مع حلول عام 2021، أعلنت وزارة الرياضة ممثلة بلجنة الكفاءة المالية، انتهاء المهلة المحددة لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والمتعلقة بتقديم المستندات الخاصة بجميع الالتزامات المالية المستحقة السداد قبل نهاية 30 أكتوبر 2020 م، وذلك من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

وستقوم اللجنة بمراجعة كافة المستندات المقدمة من قبل الأندية المعنية، على أن تعلن النتائج الخميس المقبل الموافق 7 يناير 2021م.

وقدمت وزارة الرياضة الشكر لكافة الأندية ومسؤوليها على تعاونهم الكبير في تقديم المستندات المطلوبة وتفعيل وسائل التواصل المستمرة مع اللجنة، بما يحقق الهدف المأمول بالحصول على شهادة الكفاءة المالية، من أجل تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المالية في الأندية الرياضية، لضمان استقرارها ونموها وتحقيق الأهداف المنشودة منها.وزارة الرياضة الدوري السعودي للمحترفين الكفاءة المالية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين