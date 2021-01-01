أخبار عاجلة

بالفيديو.. انفجار ضخم على الحدود اللبنانية السورية -
8 الصبح - مع "أسماء يوسف وآية جمال الدين" | الثلاثاء 5/1/2021 | الحلقة الكاملة -
8 الصبح - فقرة خاصة مع د.هاني الناظر عن العادات الشائعة التي تضر بالبشرة والجلد وكيف نتجنبها؟ -
8 الصبح - الفقرة الفنية الأسبوعية مع ”أحمد صلاح“ بتاريخ 5-1-2021 -
8 الصبح - هاتفياً/ الفنانة مايا نصري تكشف تفاصيل فيلم ”ريما“ -
8 الصبح - كواليس تحضير ديو جديد يجمع مدين ومحمد جمعة -
أبرزها فرحة طفل.. شاهد فيديوهات أفراح الخليجيين بفتح الحدود -
"الخطوط" توفر نصف مليون مقعد خلال إجازة منتصف العام الدراسي -
"مرور جدة" يضبط قائد مركبةٍ مارَسَ التفحيط وصدَم سيارتين -
لقاء الأشقاء.. أمير دولة قطر يعانق ولي العهد لدى وصوله مطار العلا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تسجل 1418 إصابة جديدة بفيروس كورونا و55 حالة وفاة

Print
مصر تسجل 1418 إصابة جديدة بفيروس كورونا و55 حالة وفاة تسجل 1418 إصابة جديدة بفيروس كورونا و55 حالة وفاة
بلغ إجمالي الإصابات 138062 من ضمنهم 112105 متعافى

مصر تسجل 1418 إصابة جديدة بفيروس كورونا و55 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الخميس، عن خروج 654 متعافى من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 112105 حالات حتى اليوم.

وتفصلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1418 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى وفاة 55 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 138062 حالة من ضمنهم 112105 حالات تم شفاؤها، و7631 حالة وفاة.

وقال "مجاهد" إنه طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشراً لتعافي المريض من فيروس كورونا.مصر فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.. وفاة أمين عام نقابة المحامين

متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.. وفاة أمين عام نقابة المحامين

ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية

ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية

محافظتان جديدتان.. وزيرة الصحة تعلن أكثر المحافظات إصابة بفيروس كورونا

محافظتان جديدتان.. وزيرة الصحة تعلن أكثر المحافظات إصابة بفيروس كورونا

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

شبكة عيون الإخبارية