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مجلس الشيوخ يدين بأشد العبارات تفجيرات مطار عدن

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مجلس الشيوخ يدين بأشد العبارات تفجيرات مطار عدن مجلس الشيوخ يدين بأشد العبارات تفجيرات مطار عدن

مصراوي Masrawy

11:32 م الخميس 31 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

أدان مجلس الشيوخ المصري برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بأشد العبارات التفجيرات التي وقعت مؤخرًا في مطار عدن أثناء وصول أعضاء اليمنية الجديدة إلى المطار قادمة من المملكة العربية ، وذلك في رسالة بعث بها إلى رئيس مجلس النواب اليمني سعيد سلطان سعيد البركاني.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، وقوف حكومة وبرلمانًا وشعبًا مع الشعب اليمني الشقيق في هذا المصاب الجلل الذي أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من ابنائه، مشددًا على أن المجلس على يقين بأن مثل هذه الأعمال الإجرامية الجبانة لن تضعف عزيمة الشعب اليمني ولن تثني الحكومة اليمنية عن أداء مهامها الوطنية الموكلة إليها.
وجاءت الرسالة كما يلى:
صاحب المعالي السيد سعيد سلطان سعيد البركاني رئيس مجلس النواب اليمنى، تلقينا ببالغ الحزن وعميق الأسى نبأ الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة لأداء مهامها الوطنية الموكلة إليها، وهو الهجوم الذى أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الأبرياء.

ومجلس الشيوخ المصري يدين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامى الذى يستهدف المخلصين من حكومة وأبناء الشعب اليمني ، ونحن على يقين بـأن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تُضعف من عزيمة الشعب اليمني أو تُثنى الحكومة اليمنية عن المضي قدما لتحقيق أمن وأمان ومصلحة بلادهم، عقب الإنجاز الذي تم التوصل إليه فى اتفاق الرياض برعاية المملكة العربية السعودية.

ونحن إذ نعرب عن خالص تعازي جمهورية مصر العربية – حكومة وبرلمانًا وشعبا - لأهالي الضحايا وللحكومة والشعب اليمني الشقيق، فإننا ندعو لجميع المصابين بالشفاء العاجل.

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مصراوي Masrawy

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