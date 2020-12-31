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قدم هدايا عينية للمقيمين.. محافظ القاهرة يتفقد مساكن المحروسة

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قدم هدايا عينية للمقيمين.. محافظ القاهرة يتفقد مساكن المحروسة قدم هدايا عينية للمقيمين.. محافظ القاهرة يتفقد مساكن المحروسة

مصراوي Masrawy

11:28 م الخميس 31 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم الخميس، مساكن المحروسة التي أقامتها الدولة بديلا للعشوائيات لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمقيمين بها.

كما زار عدد من الوحدات السكنية، وهنأ قاطنيها بالعام الجديد وقدم لهم بعض الهدايا العينية بهذه المناسبة.

يذكر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قرر تخفيض عدد العاملين بديوان عام المحافظة وكافة الأحياء والجهات التابعة لها بنسبة تشغيل 50% يوميا بالتبادل، وفقا لمقتضيات العمل ووفقا لرؤية كل رئيس جهة إدارية وما يرتأيه لصالح العمل، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بخفض أعداد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية والذى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة تحسبا للموجة الثانية من .

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