أخبار عاجلة

8 الصبح - مع "أسماء يوسف وآية جمال الدين" | الثلاثاء 5/1/2021 | الحلقة الكاملة -
8 الصبح - فقرة خاصة مع د.هاني الناظر عن العادات الشائعة التي تضر بالبشرة والجلد وكيف نتجنبها؟ -
8 الصبح - الفقرة الفنية الأسبوعية مع ”أحمد صلاح“ بتاريخ 5-1-2021 -
8 الصبح - هاتفياً/ الفنانة مايا نصري تكشف تفاصيل فيلم ”ريما“ -
8 الصبح - كواليس تحضير ديو جديد يجمع مدين ومحمد جمعة -
أبرزها فرحة طفل.. شاهد فيديوهات أفراح الخليجيين بفتح الحدود -
"الخطوط" توفر نصف مليون مقعد خلال إجازة منتصف العام الدراسي -
"مرور جدة" يضبط قائد مركبةٍ مارَسَ التفحيط وصدَم سيارتين -
لقاء الأشقاء.. أمير دولة قطر يعانق ولي العهد لدى وصوله مطار العلا -
بث مباشر| قادة الخليج يتوافدون لحضور قمة "لم الشمل" بالسعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

لمواجهة كورونا.. الصحة تنصح بتناول 5 أنواع خضروات لتقوية جهاز المناعة

Print

مصراوي Masrawy

11:24 م الخميس 31 ديسمبر 2020

كتب - أحمد مسعد:

أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن خمسة أنواع من الخضروات لتقوية المناعة ضد المستجد.

وقال مجاهد عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، الخميس، إن تناول الخضروات الغنية بالفيتامينات يساعد على الحد من الإصابة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن هذه الخضروات:

1 ـ الخضروات الحمراء "الطماطم والفلفل الأحمر".

2 ـ الخضروات الخضراء "الخيار ـ الجرجير ـ الخس".

3 - الخضروات الصفراء "الفلفل الأصفر والجزر".

4ـ الخضروات البيضاء "الفجل والبصل".

5 ـ الخضروات البنفسجية "البنجر".

4a8898b2-0565-4842-b313-1408f55e3de6

6f03f5420d.jpg

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.. وفاة أمين عام نقابة المحامين

متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.. وفاة أمين عام نقابة المحامين

ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية

ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية

محافظتان جديدتان.. وزيرة الصحة تعلن أكثر المحافظات إصابة بفيروس كورونا

محافظتان جديدتان.. وزيرة الصحة تعلن أكثر المحافظات إصابة بفيروس كورونا

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

شبكة عيون الإخبارية