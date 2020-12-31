التنمية المحلية تنظم دورة تدريبية للعاملين بوحدات حماية الطفل فى المحافظات

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

احتفل مركز التنمية المحلية، اليوم الخميس، بتخريج 82 متدربًا أنهوا 3 دورات تدريبية فى "ديناميكيات السكان ومؤشرات المتابعة والتقييم في السياسات السكانية "وتحليل البيانات بالحاسب الآلي باستخدام برنامج SPSS للمديرين والعاملين بمراكز المعلومات وإدارة وسائل التواصل المجتمعى للتسويق الحكومي وتحسين الصورة الذهنية للمؤسسات الحكومية للمديرين والعاملين بإدارات العلاقات العامة والإعلام ومراكز التدريب.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بالارتقاء بمستوى العاملين بالمحليات ورفع كفاءتهم ومهاراتهم بالعمل.

وفى نفس السياق يواصل مركز التنمية المحلية بسقارة تنفيذ برنامجه التدريبي الأسبوع القادم بفعاليات الأسبوع الـ17 بعقد 3 دورات تدريبية على تنمية مهارات العاملين والمديرين في مجال حماية الطفل بالوحدات العامة والفرعية لحماية الطفل بالمحافظات وبرنامج إدارة المشروعات (pmp) وتحليل البيانات باستخدام برنامج) (spss للمديرين والعاملين بمراكز المعلومات إضافة إلى استمرار دورة إعداد مدربين TOT يستفيد من هذه الدورات 132 متدرباً.