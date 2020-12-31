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بالأرقام.. حصيلة جهود مباحث في متابعة الأسواق

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بالأرقام.. حصيلة جهود مباحث التموين في متابعة الأسواق بالأرقام.. حصيلة جهود مباحث في متابعة الأسواق

مصراوي Masrawy

11:32 م الخميس 31 ديسمبر 2020

كتب - محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت جهود أقسام وإدارات شرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن عن ضبط 1250 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وجاءت القضايا فى مجال متابعة الإدارة للأسواق والتي تشمل (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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