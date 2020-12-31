أخبار عاجلة

8 الصبح - مع "أسماء يوسف وآية جمال الدين" | الثلاثاء 5/1/2021 | الحلقة الكاملة -
8 الصبح - فقرة خاصة مع د.هاني الناظر عن العادات الشائعة التي تضر بالبشرة والجلد وكيف نتجنبها؟ -
8 الصبح - الفقرة الفنية الأسبوعية مع ”أحمد صلاح“ بتاريخ 5-1-2021 -
8 الصبح - هاتفياً/ الفنانة مايا نصري تكشف تفاصيل فيلم ”ريما“ -
8 الصبح - كواليس تحضير ديو جديد يجمع مدين ومحمد جمعة -
أبرزها فرحة طفل.. شاهد فيديوهات أفراح الخليجيين بفتح الحدود -
"الخطوط" توفر نصف مليون مقعد خلال إجازة منتصف العام الدراسي -
"مرور جدة" يضبط قائد مركبةٍ مارَسَ التفحيط وصدَم سيارتين -
لقاء الأشقاء.. أمير دولة قطر يعانق ولي العهد لدى وصوله مطار العلا -
بث مباشر| قادة الخليج يتوافدون لحضور قمة "لم الشمل" بالسعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

قضايا الدولة تهنئ البابا تواضروس وأقباط بحلول العام الميلادي الجديد

Print
قضايا الدولة تهنئ البابا تواضروس وأقباط مصر بحلول العام الميلادي الجديد قضايا الدولة تهنئ البابا تواضروس وأقباط بحلول العام الميلادي الجديد

مصراوي Masrawy

11:28 م الخميس 31 ديسمبر 2020

كتب- محمود السعيد:

يهنئ المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وجميع أقباط بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

وجاء في نص تهنئة الهيئة "نتمى للبابا تواضروس والإخوة الأقباط ولمصرنا الحبيبة أن يكون عام خير وسلام وحب وترابط ووحدة ووئام بين جميع المصريين مسلمين ومسيحيين الذين ضربوا المثل عبر التاريخ لوحدة الصف والمصير يجمعهم جميعا حب الوطن ورفعته ووحدة وسلامة أراضيه".

وأضافت "حفظ الله مصر شعبا طيب الأعراق من كل شر وسؤ في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية".

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية

ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

8 الصبح - الرئيس السيسي: الدولة أطلقت مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز وفق دراسات لنجاحها

8 الصبح - الرئيس السيسي: الدولة أطلقت مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز وفق دراسات لنجاحها

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

شبكة عيون الإخبارية