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الرئيس التونسي: النظام السياسي يحتاج إلى لقاح جديد يعيد للبلاد عافيتها

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الرئيس التونسي: النظام السياسي يحتاج إلى لقاح جديد يعيد للبلاد عافيتها الرئيس التونسي: النظام السياسي يحتاج إلى لقاح جديد يعيد للبلاد عافيتها

مصراوي Masrawy

11:39 م الخميس 31 ديسمبر 2020

تونس - (أ ش أ):

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء اليوم الخميس، "إن النظام السياسي في تونس يحتاج إلى لقاح من صنف جديد، يعيد للبلاد ومؤسساتها عافيتها".

وأضاف سعيد خلال كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي؛ للتهنئة بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة : "أن سنة 2020 هي سنة غير مأسوف عليها، لما شهدته البلاد خلالها من مصاعب على المستويات الصحية والاجتماعية والسياسية".

وتطرق سعيد إلى المبادرة التي تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل لإطلاق حوار وطني، قائلاً : "إن هذا الحوار الذي تم القبول به لن يكون كالحوارات السابقة"، مشترطًا مشاركة الشباب التونسيين من الشمال إلى الجنوب في صياغة التصورات والحلول التي ستنبثق عنه.

وأثنى الرئيس التونسي على آداء المؤسسات الأمنية والعسكرية والصحية في مجابهة جائحة "كورونا"، معبرًا عن الأمل في أن تكون سنة 2021 سنة انطلاق على قواعد صلبة تؤسس لآمال وأيام أفضل".

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مصراوي Masrawy

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