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مصراوي Masrawy

كتب- محمود مصطفى:

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري والأمة العربية، بحلول العام الميلادي الجديد.

وقال الرئيس السيسي، في منشور له على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، الخميس": "أھنئ الشعب المصري والأمة العربیة، بمناسبة حلول العام المیلادي الجدید، الذي نبدأ فیه صفحة جدیدة من صفحات العمل والبناء والتحدي".

وأضاف الرئيس السيسي: "إنني أنتھز ھذه المناسبة وأدعو الله عز وجل أن یكون ھذا العام حافلا بالخیر والعطاء، والمزید من السداد والتوفیق لكل ید تضع حجرًا لبناء المستقبل، وكل عین ساھرة على حمایة أمن الوطن، كل عام وأنتم بخیر".