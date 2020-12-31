أخبار عاجلة

8 الصبح - مع "أسماء يوسف وآية جمال الدين" | الثلاثاء 5/1/2021 | الحلقة الكاملة -
8 الصبح - فقرة خاصة مع د.هاني الناظر عن العادات الشائعة التي تضر بالبشرة والجلد وكيف نتجنبها؟ -
8 الصبح - الفقرة الفنية الأسبوعية مع ”أحمد صلاح“ بتاريخ 5-1-2021 -
8 الصبح - هاتفياً/ الفنانة مايا نصري تكشف تفاصيل فيلم ”ريما“ -
8 الصبح - كواليس تحضير ديو جديد يجمع مدين ومحمد جمعة -
أبرزها فرحة طفل.. شاهد فيديوهات أفراح الخليجيين بفتح الحدود -
"الخطوط" توفر نصف مليون مقعد خلال إجازة منتصف العام الدراسي -
"مرور جدة" يضبط قائد مركبةٍ مارَسَ التفحيط وصدَم سيارتين -
لقاء الأشقاء.. أمير دولة قطر يعانق ولي العهد لدى وصوله مطار العلا -
بث مباشر| قادة الخليج يتوافدون لحضور قمة "لم الشمل" بالسعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل يتفقد ميدان فروسية رماح

Print

رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل يتفقد ميدان فروسية رماح

تفقد رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الأمير بندر بن خالد الفيصل، ميدان فروسية رماح، في زيارة قام بها "الفيصل" ، حيث تجول من خلالها على مرافق الميدان واطّلع على استعدادات الميدان لموسم السباقات الحالي، وكان في استقباله لدى وصوله وكيل محافظ محافظة رماح مبارك الودعاني ومدير الميدان فالح أبو اثنين وعدد من ملاك الخيل.

واستمع "الفيصل" إلى شرح عن مضمار ميدان الفروسية وما سيتم إنجازه من مشروعات تطويرية للميدان.

وتابع الأمير بندر بن خالد خلال زيارته مجريات الشوطين الرابع والخامس، وتوج الفائز بالشوط الرابع على كأس نادي سباقات الخيل للجواد هاف مون ومالكه محمد الدهام، وتوج أيضًا الفائز بالشوط الخامس على جائزة سيارة مقدمة من رجل الأعمال عياد الدليمي للجواد الموت الحمر لمالكه شبيب أبو اثنين.

ورافق الأمير بندر بن خالد في جولته التفقدية كل من أمين عام هيئة الفروسية عادل المزروع والرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل محمد الجاسر ومستشار شؤون الميادين في نادي سباقات الخيل سعود الفراج ومدير السباقات بالنادي سالم بن محفوظ.

رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل يتفقد ميدان فروسية رماح

رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل يتفقد ميدان فروسية رماح

رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل يتفقد ميدان فروسية رماح

نادي سباقات الخيل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أبرزها فرحة طفل.. شاهد فيديوهات أفراح الخليجيين بفتح الحدود

أبرزها فرحة طفل.. شاهد فيديوهات أفراح الخليجيين بفتح الحدود

"الخطوط" توفر نصف مليون مقعد خلال إجازة منتصف العام الدراسي

"الخطوط" توفر نصف مليون مقعد خلال إجازة منتصف العام الدراسي

"مرور جدة" يضبط قائد مركبةٍ مارَسَ التفحيط وصدَم سيارتين

"مرور جدة" يضبط قائد مركبةٍ مارَسَ التفحيط وصدَم سيارتين

لقاء الأشقاء.. أمير دولة قطر يعانق ولي العهد لدى وصوله مطار العلا

لقاء الأشقاء.. أمير دولة قطر يعانق ولي العهد لدى وصوله مطار العلا

شبكة عيون الإخبارية